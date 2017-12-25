Украина решила ввести биометрический контроль для россиян раньше назначенного срока

Под Новый год россияне начнут сдавать отпечатки пальцев, чтобы попасть на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», биометрический контроль начнет действовать в пунктах пропуска на российско-украинской границе с 27-го декабря. Системы контроля установлены в 157 пунктах пропусков, из них большая часть уже подключена к базам Интерпола.

Несмотря на антироссийскую пропаганду украинцы, как и раньше, едут в Россию: одни – к родственникам, другие – на заработки, а третьи – на российские курорты. Посещают «Незалежную» и россияне, правда, в отличие от первой стороны, в большинстве случаев их цель – навестить родных.

Так, в этом году поток украинцев в Россию резко вырос: по данным Госпогранслужбы Украины, в 2016 году в Россию выезжали 4,1 миллиона граждан Украины, а за девять месяцев 2017 года посетили РФ почти шесть миллионов украинцев. А вот количество россиян, отправляющихся в краткосрочную поездку на Украину снизилось с 1,5 млн в 2016 году до 1,4 млн в 2017.

Как сообщал «Новый День», летом текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о биометрическом контроле для иностранцев. Согласно нововведению, система биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства должна начать работу с 1 января 2018 года.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 25.12.17

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