Опасайтесь провокаций! МИД предупредил россиян о возможных проблемах при поездках на Украину

МИД РФ предупредил российских граждан, планирующих в ближайшее время посетить Украину, о возможном возникновении проблем при прохождении контроля на украинской границе, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

«Гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований», – отмечается в сообщении.

В МИДе «во избежание возможных провокаций» посоветовали россиянам перед поездкой в соседнюю страну «уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины».

Как сообщал «Новый День», с 27 декабря Киев вводит биометрический контроль для граждан России, пересекающих украинскую границу. Теперь, чтобы попасть на Украину, россияне должны сдать отпечатки пальцев. Системы биометрического контроля установлены в 157 пунктах пропусков, и их большая часть уже подключена к базам Интерпола.

Этим летом президент Украины Петр Порошенко велел ввести биометрический контроль для иностранцев. Согласно его указу, система биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства должна начать работу с 1 января 2018 года, однако новшество в итоге решили ввести раньше назначенного срока.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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