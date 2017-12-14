Не вышло: Siemens хотел выкупить крымские турбины

Газовые турбины немецкой компании Siemens, используемые для строительства ТЭС в Крыму, останутся на полуострове. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Москвы отказал удовлетворить иск компании к структурам «Ростеха».

За вывоз турбин из Крыма в Siemens готовы были заплатить 150 миллионов евро, полученные в результате сделки.

«Конечно, истцы понимают, что признание сделки недействительной означает возврат сторонами друг другу всего полученного при сделке. Мы с этим не спорим, это реальность российского законодательства», – цитирует «RNS» заявление представителя Siemens в Московском арбитражном суде.

Однако намерение вернуть 150 миллионов евро не стало серьезным аргументом для суда, чтобы сорвать строительство ТЭС в Крыму с использованием поставленных турбин. К тому же, две из четырех турбин уже смонтированы, монтаж остальных планируют завершить до конца декабря.

Как уже сообщал «Новый День», компания Siemens подала иск в отношении «Технопромэкспорта» (дочерняя компания «Ростеха»), потребовав запретить монтаж и вернуть оборудование в Краснодарский край – изначальное место назначения, предусмотренное контрактом. Структура «Ростеха» подала встречный иск, с просьбой признать недействительными пункты договора, которые нарушают нормы российского права. Ранее в «Технопромэкспорте» заявили, что турбины приобрели на вторичном рынке, после чего их модернизировали на российских предприятиях. Позже появилась информация, что оборудование было произведено на совместном предприятии «Силовых машин» и «Siemens Технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге, а затем переделано на заводах «Ростеха».

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 14.12.17

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