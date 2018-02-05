В Siemens не оставляют попыток навредить энергосистеме Крыма

Немецкая компания Siemens не оставляет попыток вернуть газовые турбины, использованные для строительства ТЭС в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который отклонил иск Siemens к структурам «Ростеха», рассмотрят в Девятом арбитражном суде 1 марта.

Напомним, немецкая компания подала иск в отношении «Технопромэкспорта», потребовав запретить монтаж приобретенных у нее турбин и вернуть оборудование в Краснодарский край. В Siemens настаивают, что компания была обманута: якобы изначально турбины покупались для реализации проекта на Тамани, а оказались в Крыму.

В декабре 2017 года в Siemens даже предложили вернуть 150 миллионов евро, полученные в результате сделки. Однако Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять иск. Также был отклонен и встречный иск структуры «Ростеха» – «Технопромэкспорта», с просьбой признать недействительными пункты договора, которые, по мнению их представителей, нарушают нормы российского права.

Отметим, что российские власти неоднократно указывали законность доставки в Крым турбин для строительства ТЭС. В «Технопромэкспорте» утверждают, что оборудование было приобретено на вторичном рынке и модернизировано с применением российских технологий для увеличения мощности.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 05.02.18

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