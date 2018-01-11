Корпорация Siemens проиграла очередной суд по «крымскому вопросу»

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить требования компании «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие корпорации Siemens и «Силовых машин») признать недействительными договоры с ООО «ВО «Технопромэкспорт» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» на поставку газовых турбин.

Как уже сообщал «Новый День», компания Siemens подала иск в отношении «Технопромэкспорта» (дочерняя компания «Ростеха»), потребовав запретить монтаж четырех купленных у нее турбин и вернуть оборудование в Краснодарский край – первоначальное место назначения, предусмотренное контрактом. Истец утверждал, что при заключении контракта «Технопромэкспорт» (дочерняя компания «Ростеха») обманул поставщиков, закупив оборудование для Крыма «под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове».

В декабре в Siemens заявили о готовности заплатить 150 миллионов евро, полученные в результате сделки, чтобы турбины вывезли из Крыма. Однако тогда Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск компании к структурам «Ростеха». 10 января был вынесен отказ и в требовании признать договоры, заключенные 10 марта 2015 года дочерней структурой Siemens и предусматривающие поставку 4 турбин компаниям, входящим в структуру «Ростеха», недействительными, а также вернуть «Сименс технологии газовых турбин» поставленное оборудование. Вердикт в законную силу пока не вступил. В Siemens уже заявили, что обжалуют решение суда.

Между тем, в «Ростехе» считают, что создается прецедент, доказывающий, что требовать от российских компаний соблюдения санкционных ограничений США и ЕС на территории России незаконно.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 11.01.18

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