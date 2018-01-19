Финны «втянули» Германию в очередной «крымский скандал»

Керченская судостроительная верфь «Залив» продолжила работу над аварийно-спасательным судном для министерства транспорта РФ.

Как уже сообщал «Новый День», Минтранс еще в 2015 году заказал Зеленодольскому заводу имени Горького аварийно-спасательное судно. Заказ был переадресован керченской судостроительной верфи «Залив». Стоимость контракта 2,8 млрд рублей. Однако производитель столкнулся с проблемой комплектующих. В частности, финская компания Wärtsilä отказалась поставлять в Керчь дизельные генераторы для таких судов. На заводе решили проблему, воспользовавшись оборудованием немецкого концерна MAN. В компании категорически отрицают сотрудничество с крымским предприятием, заявляя, что действуют строго в рамках законодательства Германии и ЕС и санкций не нарушают.

При этом представители концерна допускают, что в Крыму могут использовать продукцию MAN, но подчеркивают, что это невозможно контролировать: генераторы могли быть закуплены для других судов, а потом перепроданы.

В правительстве Германии экспортные вопросы частных компаний комментировать отказались.

Между тем, эксперты отмечают, что MAN вряд ли стоит беспокоиться: ситуация с генераторами в корне отличается от истории с турбинами Siemens, поэтому у концерна не должно возникнуть серьезных проблем.

Двигатели и генераторы для судов – это не штучное производство, как турбины для ТЭЦ (они производятся под конкретный объект), а серийное, отмечает руководитель коммерческой практики Goltsblat BLP Алексей Горлатов. «Залив» мог перекупить оборудование, а не приобрести напрямую у производителя. И если предприятие приобрело генераторы в России, то на такую сделку санкции ЕС не влияют. По мнению Горлатова, если MAN не знал о конечном покупателе, «очень маловероятно», что производитель будет наказан за нарушение санкций. «Не исключено, что европейские власти захотят закрыть и такие случаи, заставив компании ввести меры compliance, в том числе отслеживать, куда уходит товар, и включить в договоры запрет на дальнейшую продажу в Крым», – цитирует юриста РБК.

Кроме того, считают эксперты, MAN мог продать это оборудование до введения санкций, а затем его перепродали: в такой ситуации концерну ничего не грозит, так как что поставка была осуществлена по контракту, который под санкции не подпадал, а дальнейшую судьбу оборудования производитель не контролирует. Но даже если сделка была совершена после введения санкций, и в МAN не знали, что генераторы будут перенаправлены в Крым, компания, скорее всего, избежит наказания.

Керчь, Лиана Макоба

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