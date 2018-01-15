Европейцы пытаются заблокировать работу судостроительной верфи в Крыму

Европейские компании срывают строительство аварийно-спасательного судна для министерства транспорта РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Минтранс еще в 2015 году заказал Зеленодольскому заводу имени Горького аварийно-спасательное судно. Заказ был переадресован керченской судостроительной верфи «Залив». Стоимость контракта 2,8 млрд рублей. Однако производитель столкнулся с проблемой комплектующих.

В частности, финская компания Wärtsilä отказалась поставлять в Керчь дизельные генераторы для таких судов. «Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято решение, что это не будет соответствовать существующему санкционному режиму. Поэтому Wärtsilä не может предоставить запрошенное оборудование», – цитирует представителя компании РБК.

Выяснилось, что еще нескольких иностранных производителей отказались поставлять комплектующие для аварийно-спасательного судна.

Напомним, в рамках санкций компаниям, зарегистрированным на территории ЕС, запрещается приобретать или расширять ранее приобретенные объекты недвижимости, предприятия, создавать новые производства совместно с крымскими организациями, предоставлять крымчанам кредиты, займы, инвестиционные услуги. Кроме того, наложен запрет на экспорт и импорт отдельных товаров и технологий, на туристические услуги.

Аварийно-спасательное судно, изготавливаемое «Заливом», должны были спустить на воду в 2018 году, однако из-за срыва поставок оборудования реализация проекта затягивается на неопределенный срок. Более того, понадобилось вносить корректировки в проектную документацию. Каким образом производитель намерен решить проблему, пока не сообщается.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 15.01.18

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