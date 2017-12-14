Путин поразился терпению украинцев и призвал вместе с Россией принять выбор Крыма

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Москве дал оценку действиям Михаила Саакашвили и призвал Украину провести обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент напомнил: несмотря на разногласия, украинцы и россияне – один народ. Путина удивляет терпение граждан соседнего государства, которые снисходительно относятся к выходкам бывшего грузинского президента и экс-губернатора Одесской области Саакашвили.

«То, что делает Саакашвили, – плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор? Этот человек был президентом независимого грузинского государства, а теперь он носится по площадям и кричит на весь мир: я – украинец! На Украине, что, нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит. Так жалко на это смотреть», – сказал Путин.

Президент РФ прокомментировал и ситуацию по поводу Донбасса и минских договоренностей, отметив: соглашения не работают из-за позиции Украины. В тоже время, по словам президента, в РФ не против того, чтобы в Донбассе был установлен международный контроль, но для этого Киев должен договориться с республиками. Путин заявил: в ДНР и ЛНР нет российской армии. «Донбасс – это трагедия, которая стала следствием госпереворота на Украине», – подчеркнул президент РФ.

Не обошел Путин стороной и процесс обмена пленными между Киевом и ЛДНР. В частности, президент России призвал стороны решить данный вопрос до Нового года: «Давайте сделаем это, в конце концов, а потом можно и дальше пойти. Надо хоть в преддверии Нового года, Рождества сделать этот добрый шаг навстречу друг другу».

Кроме того, российский лидер выразил надежду, что отношения между РФ и Украина вскоре наладятся и напомнил, что украинской стороне Крым отдали в 1954 году в нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое требовало согласия Верховного совета РСФСР. «Решено было президиумом Верховного совета. Дальше не буду ничего рассказывать, народ Крыма определился так, как он определился. Мы (вместе с Украиной – прим. НД) пройдем через это, я уверен», – заключил президент.

Донбасс, Анастасия Зук

Донбасс. Другие новости 14.12.17

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