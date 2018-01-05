«Гамарджоба, Сакартвело!» Саакашвили приговорён к трём годам тюрьмы

Суд Тбилиси признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу «о злостном превышении полномочий» и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2009 году Саакашвили будучи президентом Грузии помиловал четырех сотрудников полиции, осужденных за убийство в 2006 году банкира Сандро Гиргвлиани. По некоторым данным, к убийству были причастны высокопоставленные чиновники и правоохранители.

Сам Саакашвили называет судебное решение «политическим и незаконным». «Судить президента за использование права на помилование (которое я использовал в отношении 133 бывших военнослужащих), которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса», – написал на своей странице в Фейсбуке политик. Он добавил, что приговор и параллельный судебный процесс в Киеве показывает: олигархические власти Украины и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом: «Против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа», – заключил Саакашвили.

По словам политического деятеля, к судебным процессам «приложил руку» и президент России Владимир Путин. Саакашвили утверждает, что российский лидер требовал от грузинских и украинских властей принять против него репрессивные меры, намекая на реплику российского президента во время большой пресс-конференции в Москве.

Отметим, во время пресс-конференции Путин дал оценку последним действиям экс-президента Грузии: «Саакашвили, – плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?», – заявил тогда президент РФ.

В тоже время в Верховной Раде уверены, что приговор тбилисского суда может стать причиной для депортации Саакашвили в Грузию. «Это решение суда открывает все юридические возможности для безотлагательной депортации Михо Саакашвили в Грузию», – констатировал украинский депутат ВРУ Игорь Мосийчук.

Как сообщал «Новый День», прокуратура Грузии обратилась к украинским властям с требованием задержать и передать Саакашвили, который разыскивается на родине по ряду уголовных дел, возбужденных еще в 2015 году. Однако тогда скандальный политик был первым советником президента Украины Петра Порошенко, в связи с чем «Незалежная» его не выдала.

Очередная попытка вернуть Саакашвили домой была предпринята в 2017 году, когда дружеские отношения между Саакашвили и Порошенко подошли к концу: в сентябре Украина вновь получила от Грузии запрос об экстрадиции своего экс-президента.

В декабре прошлого года Саакашвили задержали сотрудники СБУ и доставили в СИЗО. Генпрокуратура запросила для него домашний арест. Но Печерский районный суд Киева не прислушался к доводам обвинения и не стал ограничивать свободу Саакашвили.

Скандальный политик до сих пор находится в «Незалежной» и регулярно устраивает акции протеста в Киеве, которые уже поспешили окрестить «Михомайданом».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 05.01.18

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