Пора домой: Саакашвили собираются выдать Грузии

Украина и Грузия ведут тайные переговоры о выдаче Саакашвили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переговоры об экстрадиции проходят в Минске. По версии СМИ, Саакашвили сначала хотят экстрадировать в Белоруссию, а после выдать Грузии. Известно, что с целью вернуть скандального политика «домой» в Минск прибыл глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури. Его визит в Белоруссию подтвердили и в Службе госбезопасности Грузии.

Правда, там посещение назвали дружественным – глава грузинского ведомства посетит мероприятия по случаю 100-летия Службы безопасности в Беларуси – это официальная версия визита.

Как сообщал «Новый День», главная прокуратура Грузии обратилась к украинским властям с требованием задержать и переправить Саакашвили, который разыскивается на родине по ряду уголовных дел, еще в 2015 году. Однако тогда скандальный политик был первым советником президента Украины Петра Порошенко, в связи с чем «Незалежная» его не выдала.

Очередная попытка вернуть Саакашвили, домой была предпринята в этом году, когда дружественные отношения между Саакашвили и Порошенко иссякли: в сентябре Украина вновь получила от Грузии запрос об экстрадиции своего экс-президента.

В декабре Саакашвили задержали сотрудники СБУ и доставили в СИЗО. Генпрокуратура запросила для него домашний арест. Но Печерский районный суд Киева не прислушался к доводам обвинения и не стал ограничивать свободу Сакашвили. Скандальный политик до сих пор находится в «Незалежной» и регулярно устраивает акции протеста в Киеве, которые уже поспешили окрестить «Михомайданом».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.12.17

Для археологических раскопок в Крыму в РФ не нашлось двух бульдозеров и семи экскаваторов. / В Алуште туристов заселяли в туалет. / Прецедент: в Севастополе решили судьбу серийного маньяка. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»