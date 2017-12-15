В Алуште туристов заселяли в туалет

В Алуште туристам предоставляли жилье в пристройке над отхожим местом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», незаконную гостиницу построил предприниматель, взявший в аренду туалет.

Бизнесмен построил над туалетом два этажа, из которых и получился небольшой отель с пятью номерами, общей площадью порядка 170 квадратных метров.

Как сообщил депутат Госсовета Крыма Леонид Бабашов, приехавший в Алушту с рабочей поездкой, сейчас проводятся работы по демонтажу гостиницы.

«В общей сложности в Алуште хотят снести 21 незаконную постройку, сейчас в работе 7 объектов», – написал у себя на странице в Facebook депутат.

Напомним, ранее министр финансов Крыма Ирина Кивико заявила, что не весь миллиард рублей, выделенный на снос незаконных построек в республике, был использован на демонтаж самостроев. Часть средств перераспределили на другие задачи.

Бабашов также сообщил, что в Алуштинском регионе из 620 километров дорог лишь 30% асфальтированы, остальные – грунтовые. По его словам, развитие дорожной сети планируется начать после открытия трассы «Таврида».

Алушта, Леонид Маковецкий

Алушта. Другие новости 15.12.17

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