В Крыму часть средств на снос самостроев ушла на «первоочередные задачи»

Часть денег, выделенных из бюджета на снос самостроев в Крыму в 2017 году, были потрачены на другие цели.

Как передаёт корреспондет РИА «Новый день», об этом заявила министр финансов республики Ирина Кивико.

«Мы выделяли средства на муниципалитеты, те – которые заявили, что у них есть такая потребность. А часть денег в результате исполнения бюджета были сняты со сноса самостроев и перераспределены на более первоочередные задачи, которые перед нами стояли в 2017 году», – пояснила министр.

Напомним, ранее глава Сергей Аксенов сообщил о миллиарде рублей, выделенном из бюджета на демонтаж незаконных построек. Речь тогда шла о сносе девяти тысяч таких объектов. Этот процесс не только точечный, но и затрагивает знаковые для Крыма места, застроенные самовольными постройками. Так, в мае владельцы шалманов на Ай-Петри решили добровольно очистить территорию от своих незаконных строений, не дожидаясь принудительного сноса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно проекту трехлетнего бюджета Крыма, который будут принимать во втором чтении в парламенте республики, в 2018 году на снос самостроев направят полтора миллиарда рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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