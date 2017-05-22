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Крым

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Публикации за 22.05.17

На Ай-Петри начали сносить шалманы (ФОТО)

На Ай-Петри начали сносить шалманы (ФОТО)

Владельцы самостроев на плато Ай-Петри приступили к демонтажу незаконных строений.

Новый День: На Ай-Петри начали сносить шалманы (ФОТО)

Как уже сообщал РИА , по данным вице-премьера Виталия Нахлупина, по состоянию на сентябрь прошлого года на Ай-Петри насчитывалось более 110 разных строений. А проведенная проверка показала многочисленные нарушения по нормам хранения продуктов, противопожарной безопасности и другим моментам.

Сегодня хозяева торговых точек начали добровольно освобождать гору от строений. «Все сооружения будут снесены. Процесс начался. Как только всё будет демонтировано, люди вывезут свои стройматериалы. В заповедниках и заповедных территориях, а также на пляжах все шалманы будут снесены», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Новый День: На Ай-Петри начали сносить шалманы (ФОТО)

По его словам, всем, кто примет решение поддержать органы власти и самостоятельно, без бюджетных затрат, ликвидировать сооружения, будут предоставлены различные варианты компенсации: выделение земли для торговых мест, размещение нестационарных торговых объектов в разрешенных местах. «Во всех посёлках, которые находятся на Ай-Петри, пройдёт аналогичная процедура. Надеемся, что мы придём к пониманию с собственниками. Если нет, то снос будет осуществлён в принудительном режиме. Никаких зданий и сооружений на Ай-Петри остаться не должно, только те, которые функционируют в рамках заповедника. Эта работа будет доведена до конца», – подытожил глава Крыма.

На освобождение плато предпринимателям дали полтора месяца.

Фото: Управление информации и пресс-службы главы РК
Фото: Управление информации и пресс-службы главы РК

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 22.05.17

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