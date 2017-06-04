Сносу самостроев на плато Ай-Петри мешают украинские чиновники и олигархи

Сносу шалманов на плато Ай-Петри мешают украинские чиновники и олигархи: их личные особняки тоже попадают в зону «тотального сноса», чего они допускать не собираются. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на сентябрь прошлого года на Ай-Петри, по данным вице-премьера Виталия Нахлупина, насчитывалось более 110 разных строений. 22 мая хозяева торговых точек начали добровольно освобождать гору от строений. «Все сооружения будут снесены. Процесс начался. Как только всё будет демонтировано, люди вывезут свои стройматериалы. В заповедниках и заповедных территориях все будет снесено», – заявил тогда глава Крыма Сергей Аксенов.

Бальбек сообщил, что ниже на плато расположено еще более 90 элитных особняков и гостиниц.

«Украинские олигархи и чиновники пытаются сохранить свою недвижимость в заповеднике Ай-Петри любой ценой. Владельцы многомиллионных дворцов пустили в ход самые грязные приемы информационной войны. На сегодняшний день с их стороны наблюдается небывалая активность в медиапространстве Крыма, не гнушаются ничем, пытаясь всколыхнуть национальный фактор, делают вбросы в прессу, социальных сетях, сознательно вводят в заблуждение крымских татар, стращая их якобы специально направленными репрессиями со стороны официальных властей, – цитирует депутата РИА Новости. – Хозяева особняков на Ай-Петри, которых в народе называют небожителями, слегка отстали от понимания сегодняшних реалий Крыма. Подавляющее большинство владельцев кафе, получив гарантии от властей республики, сами разбирают свои помещения, и тем самым лишний раз доказывают, что для сокрытия преступления или нарушения закона крымско-татарский щит не поможет».

Бальбек заверил, что после полной очистки торговой площадки придет очередь и элитного городка.

Отметим, попытки остановить строительство на плато предпринимались и при Украине, но наткнулись на жесткое сопротивление высокопоставленных лиц.

Ялта, Лиана Макоба

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