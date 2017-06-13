В Крыму таинственный арендатор отказался от земли на плато Ай-Петри

Крупный земельный участок в Крыму на плато Ай-Петри передан в распоряжение ялтинской горадминистрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымское предприятие, арендовавшее крупный участок на плато Ай-Петри на 49 лет, отказалось – как заявляется, добровольно – от него в пользу развития экологического заповедника.

На данной территории планируется создать особо охраняемую природную зону регионального значения. На сегодняшний день демонтировано уже около 60% построек.

В горадминистрации Ялты назвать сознательного аредатора отказались.

Напомним, 22 мая хозяева торговых точек на плато Ай-Петри начали добровольно освобождать гору от строений. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что всем, кто примет решение поддержать органы власти и самостоятельно, без бюджетных затрат, ликвидировать сооружения, будут предоставлены различные варианты компенсации: выделение земли для торговых мест, размещение нестационарных торговых объектов в разрешенных местах.

Симферополь, Марина Синицина

Симферополь. Другие новости 13.06.17

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