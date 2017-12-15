В Крыму введут в строй в 4 раза меньше детсадов, чем собирались

В текущем году в Крыму будут введены в строй 5 новых детских садов и 1 после реконструкции. Правда, планировалось построить 19 и отремонтировать 5. Своей очереди ждут 12 тысяч 795 дошколят в возрасте от 3 до 7 лет, и прямой связи между их количеством и новыми местами в детсадах по регионам нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании комитета Госсовета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту первый замминистра образования Наталья Журба сообщила, что в текущем году будут введены в эксплуатацию новые детские сады в Саки, Евпатории, Феодосии, Белогорске и Белогорском районе, а также откроется один детсад в Армянске после реконструкции.

«Это даст почти 2 тыс дополнительных мест, а рассчитывали вдвое больше, – признала она. – Есть ситуации, когда не учтено оборудование, и ввести в эксплуатацию нельзя».

Еще в сентябре муниципальные власти уверяли, что в этом году в Крыму появится 17 детских садов, вместо 19 запланированных. По факту их оказалось 5, а на оставшихся объектах работы идут слишком медленно, либо в смете не были предусмотрены средства на оборудование котельных и благоустройство территории. Так, в Ялте строительство детского сада затянулось из-за необходимости демонтажа прежнего здания и отсутствия мощностей котельной для отопления, в Джанкое котельная к детскому саду подключена, но документы на нее утеряны, в селе Трудовое Симферопольского района решили еще на год отложить строительство.

При этом минобразования уверяет, что доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7лет составляет 86%, а в некоторых регионах все 90%. «Цифры позитивные и показательные», – считает Журба.

В тоже время, по словам главы парламентского комитета Владимира Бобкова, проведенный анализ показал: потребность мест в детских садах по регионам и планы по их созданию не совпадают.

«Не хочу обидеть ни один муниципалитет, но разница между Сакским и Бахчисарайским районами в очереди 3 раза, – указал он. – Сакский район – 4 детсада установлены и в столько же в плане при 500 детях в очереди, в Бахчисарайском – 1 и в планах 3, и 1,5 тыс в очереди».

Так, в селе Вилино Бахчисарайского района появившаяся погранчасть «обвалила показатели» и лишила жителей села дошкольного учреждения, поскольку военнослужащие имеют первоочередное право на детский сад. В тоже время в Советском районе в детских садах много свободных мест. «После реализации плана строительства должны выйти на ноль по очередности, и если мы получим регионы, где провал, то никто дополнительных средств уже не даст», – уверен Бобков.

Как выяснилось, на нулевую очередность минобразования не рассчитывает, поскольку новорожденных и детей до 3 лет в ней уже 41,4 тыс и еще 8 тысяч 300 новорожденных должны появиться в 2018 году.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 15.12.17

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