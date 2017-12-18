В Минобразе Крыма надеются на прорыв в сфере дошкольного образования

В министерстве образования, науки и молодежи Крыма анонсировали создание более 16 тысяч новых мест в детсадах республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этого показателя чиновники намерены добиться в 2018 году.

Отметим, что текущий год, несмотря на не менее грандиозные планы, не оказался успешным для чиновников в плане создания новых мест в детсадах. По словам министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой, максимум, что ожидается в текущем году – 2 тысячи 900 мест. При этом в очереди в дошкольные образования стоят 23 тысячи детей в возрасте от 0 до 7 лет.

«Блок дошкольного образования, как и в прошлом году, вызывает только одну тревогу – это доступность», – заявила министр.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в министерстве образования, науки и молодежи Крыма признали, что планы по созданию новых мест в детсадах республики провалились: удалось ввести вдвое меньше мест, чем рассчитывали. В Госсовете Крыма считают, что потребность мест в разных регионах и планы по их созданию не совпадают.

По данным Гончаровой, самая острая ситуация с детсадами сложилась в Симферополе, Феодосии, Алуште, Ялте и Евпатории: на эти города приходится 85% общекрымской очереди.

Она напомнила, что главе Крыма Сергею Аксенову удалось добиться выделения 2 миллиардов рублей на 2018 год на строительство модульных детсадов в республике.

«Задача, которая была поставлена главой Крыма перед министерством – максимально обеспечить (детсадами) в 2018 году территорию Симферополя. К большому сожалению, больше чем 15 площадок в городе мы не нашли, так как они должны быть привязаны к действующим дошкольным организациям», – пояснила Гончарова.

По ее словам, проблемы с возведением модульных корпусов возникнут в Ялте и Алуште, что связано с геологией. Поэтому в этих регионах детсадов будет меньше, чем «хотелось бы министерству».

Просели показатели ввода в эксплуатацию детских садов, предусмотренных ФЦП. Из 36 ожидаемых в 2017 году, по словам Гончаровой, будут построены и реконструированы не более 14-15. По остальным сроки сдвинули на 2018-2019 годы. В следующем году, помимо прочего, ожидается строительство первого в Крыму детсада в рамках государственно-частного партнерства. Детсад построят в Судаке, он будет рассчитан на 315 мест.

Также министр рассказала об участии Крыма в новой программе по строительству ясель для детей от 3 месяцев до 3 лет.

«Уже на этой неделе ожидаем доведенных цифр до субъектов – в том числе к нам в Крым: количество денег и показателей (по объектам), которые мы должны будем осуществить, построить для этой категории деток», – заявила министр, назвав программу «сложной».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.12.17

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