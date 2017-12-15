Спорт не для всех: под физкультурно-оздоровительные комплексы муниципальной земли в Крыму не нашлось

Под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов за счет ФЦП по развитию физической культуры и спорта крымские муниципалитеты не нашли свободной земли. Действующие спорткомплексы закрыты на ремонт, либо забиты под завязку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета Госсовета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту первый замминистра спорта республики Олег Голинач рассказал о впечатляющих достижениях крымских спортсменов.

«Если в прошлом году с 59-го мы перешли на 34 место, то по результатам этого года поднимемся на 25-е», – подчеркнул он и добавил, что в 2020 году Крым представит своих первых олимпийцев в Токио.

Однако глава комитета Владимир Бобков не разделил оптимизма минспорта, поскольку каких-либо шагов по доступности спортивных объектов в Крыму нет, а количество обращений по поводу отсутствия возможности заниматься спортом растет многократно.

«Такое впечатление, что мы специально усугубили ситуацию со спорткомплексом в ДК профсоюзов и реконструкцией базы «Динамо», – отметил Бобков. – При этом статистика показывает, что Республика Татарстан подала на получение спортивных президентских грантов 180 заявок и получила 130, а Крым подал 12 и получил 6».

По словам главы комитета, в «режиме ожидания» пребывают не только некоммерческие организации. Муниципальные власти заявили готовность участвовать в ФЦП по развитию спорта, которая предусматривает предоставление федеральных средств на строительство ФОКов стоимостью до 100 млн руб, но не дали гарантий предоставления земли.

«Парадоксально, что при наличии особых условий для Крыма и отсутствии требований по софинансированию, мы игнорируем эту возможность . И если не подадим заявки до апреля 2018 года, в программу не попадем, – указал Бобков. – Приходят футболисты (детская спортшкола олимпийского резерва Симферополя), и я в ручном режиме пытаюсь найти им зал и не могу, потому что его нет».

Напомним, в мае министр спорта Крыма Елизавета Кожичева уверяла,что уже к 2020 году спортивная инфраструктура республики изменится до неузнаваемости: до 2018 года запланировано строительство и реконструкция футбольных полей, спортивных баз и гостиниц, парков, центра спортивной медицины, за счет внебюджетных источников обещали начать строительство легкоатлетических центров и манежей.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 15.12.17

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