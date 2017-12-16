Крым будет просить еще на два года отсрочить лицензирование школ

В бюджете Крыма на следующий год не предусмотрены средства на приведение школ в соответствие требованиям РФ. По этой причине сроки лицензирования общеобразовательных учреждений республики необходимо продлить еще на 2 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании комитета Госсовета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту сообщил его председатель Владимир Бобков.

«Мы попытались убедить и получили поддержку от депутатов Госдумы, что будет внесен законопроект о продлении сроков лицензирования еще на 2 года, – отмети он. – Дополнительная потребность на лицензирование в бюджете практически отсутствует, а срок у нас 1 сентября 2018 года».

По мнению Бобкова, не столь важно добиться законодательного продления срока по сдаче ЕГЭ на выбор для крымских школьников, сколь отодвинуть крайний срок лицензирования и аккредитации, учитывая составленные акты с замечаниями, которые надо устранить.

«С ЕГЭ у нас ситуация выровнялась, и 50% выпускников выбирают ЕГЭ по своему желанию, но в части лицензирования нужно снять напряженность», – указал Бобков.

Напомним, в 2016 году крымским школам продлили лицензирование до 1 сентября 2018 года. Те, которые не смогут этого сделать, либо подлежат закрытию, либо лишаться права выдавать аттестаты. Основные причины, по которым общеобразовательные учреждения не могут получить необходимые заключения, это отсутствие противопожарной сигнализации, центральной канализации и отопления, документов на землю и строения, устаревшие пищеблоки и пришедшие в негодность крыши.

Всего процедуру лицензирования и аккредитации должны пройти 1 214 образовательных организаций Крыма.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 16.12.17

«Украина не может указывать Западу, что делать»: международные наблюдатели собираются в Крым. / 16 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Спорт не для всех: под физкультурно-оздоровительные комплексы муниципальной земли в Крыму не нашлось. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»