В Крыму потребовали избавиться от школ с туалетами на улице

В Крыму до сих пор есть школы с туалетами на улице. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таких учебных учреждений в Крыму насчитывается восемь. Министр описала их как «малокомплектные». По ее словам, решение проблемы по каждой из таких школ – индивидуально. К примеру, в Симферопольском и Красногвардейском районах рассматривается возможность приобретения отапливаемых модулей, в других регионах – наметили реконструкцию учреждений.

«Я честно скажу – пока на это средств отдельно у нас нет», – признала Гончарова.

В свою очередь, сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди напомнила, что решение проблемы школ с туалетами на улице по всей стране находится на личном контроле у председателя Совфеда Валентины Матвиенко, поэтому затягивание процесса по поиску выхода из ситуации недопустимо.

«В 2018 году ни одной такой школы оставаться не должно», – заявила Ковитиди.

Также Гончарова признала, что школы Крыма слабо охраняются. При этом подчеркнув, что полномочия по их охране находятся в компетенции муниципалитетов.

«Охрана в 70% школах – это обычные бабушки и дедушки, которые тут же являются вахтерами. Поэтому эта проблема остается. Но многие муниципалитеты уже заключают договора с частными или государственными охранными агентствами», – рассказала министр, объяснив слабую охрану школ нехваткой финансов у муниципалов.

По данным Гончаровой, в данный момент 114 образовательных учреждений в Крыму остаются без лицензий, получив отрицательные заключения Роспотребнадзора. Среди них – 61 детский сад, 49 школ и 4 организации дополнительного образования. Чтобы решить эту проблему, Крыму нужно серьезное финансирование. Только уже готовая проектно-сметная документация предусматривает затраты более чем на 3 миллиарда рублей.

«Что имеем сегодня? 800 миллионов, которые пойдут на замену оконных блоков минимум в 115 школах. 164 миллиона – ремонт кровель минимум в 30 школах, – это прописано в отрицательных заключениях Роспотребнадзора. Пока не в основном бюджете, но в дополнительной потребности 150 миллионов на замену пищевого технологического оборудования, необходимость составляет по этой строке составляет 770 млн. Плюс 100 миллионов на медкабинеты, и я надеюсь, мы закроем этим тему. И конечно есть капитальные ремонты. Пока они не в приоритете», – сообщила Гончарова.

В целом, по ее словам, лицензии уже есть у 84,7% всех образовательных организаций Крыма. С лицензиями 90,3% школ, 100% учреждений системы среднего профессионального образования (СПО), 80% детсадов, 70% организаций дополнительного образования. А вот с аккредитацией школ, по утверждению Гончаровой, в Крыму проблем нет. Проверку качества образования прошли уже 356 школ и 17 организаций системы СПО.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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