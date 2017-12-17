В центре Киева оппозиция пошла на штурм

Лидер новой украинской оппозиции Михаил Саакашвили организовал сегодня в центре Киева очередной митинг. Потребовав изменить избирательное законодательство, принять закон об импичменте президента и провести, наконец, реальные реформы, его сторонники решили создать координационный штаб оппозиции в Октябрьский дворце, расположенном недалеко от майдана. Поскольку городские власти отнеслись к идее оппозиции отрицательно, дворец попытались взять штурмом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оппозиционеры оттеснили от здания кордоны полиции и Национальной гвардии, и, выломали двери и окна, ворвались в вестибюль.

На этом штурм захлебнулся, так внутри Октябрьского дворца протестующих поджидали превосходящие силы нацгвардейцев. Впрочем, просто так сторонники Саакашвили не сдались – пришлось применить слезоточивый газ. Пострадали и бойцы Нацгвардии: различные травмы получили несколько десятков человек.

После этого Саакаашвили призвал своих сторонников отступить, чтобы избежать кровопролития. Заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что по факту попытки захвата Октябрьского дворца будет возбуждено уголовное дело.

Тем временем сторонники Саакашвили отправились к Верховной раде.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.12.17

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