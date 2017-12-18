Других козырей нет: на Украине вновь разыгрывают крымскую карту

На Украине в очередной раз пытаются разыграть крымскую карту. Теперь на этой теме зарабатывает политические очки беглый президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, лидер новой оппозиции Михаил Саакашвили.

Как уже сообщал «Новый День», несмотря на возбужденное в отношении него дело о подрыве государственной власти и попытке госпереворота, Саакашвили продолжает устраивать акции протеста. Так, 17 декабря в Киеве прошел очередной митинг его сторонников, участники которого с подачи своего лидера попытались взять штурмом Октябрьский дворец.

В результате пострадали несколько десятков бойцов нацгвардии, протестующих «усмирили» слезоточивым газом, возбуждено три уголовных дела в отношении неопределенного круга лиц.

Параллельно Саакашвили пытается набрать очки и увеличить число своих сторонников и на крымской теме. Так, в эфире одного из популярных стране ток-шоу, экс-президент Грузии заявил, что украинские чиновники отказались от Крыма еще тогда, когда полуостров находился в составе Украины, а сейчас никто из политической верхушки вообще не собирается его возвращать.

«Сейчас все говорят: «Да, Крым потерян». Я слышал это от украинских политиков еще до того, как он был потерян. Что «Крым не наш все равно, какая разница». То есть, Крым потерян был в их мозгах еще до того, я слышал это от очень многих ответственных политиков, – заявил Саакашвили. – И мы прекрасно знаем, что на всех уровнях украинской власти были люди тогда и после, которые говорили: «Потерян, ну и что». Они говорили: «Ну, поменяем Крым на НАТО и Евросоюз».

Сам Саакашвили грозится не только вернуть полуостров, но и сделать Украину «великой державой». Развивая эту тему, беглый грузинский президент не стесняется заигрывать с националистами, игнорируя остальное население, и безудержно фантазировать:

«Крым – минимум 15 миллионов туристов, огромная стратегическая важность, это великая история, это великий татарский народ, который имеет все гены быть очень успешным народом, – цитирует Саакашвили «ПолитНавигатор». – Я хочу успокоить всех наших соотечественников в Крыму – столько украинских патриотов в Крыму как сейчас, не было никогда. Потому что они поняли значение Украины».

Каково это значение, оппозиционер-фантазер не уточняет, но признает: прежде, чем возвращать Крым и объявлять себя великой, Украине нужно стать настоящим государством.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.12.17

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