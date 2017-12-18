На крымский «Новый Cвет» нашлись два претендента

На покупку завода шампанских вин «Новый Свет» в Крыму претендуют две российские компании.

Как сообщал «Новый День», Госсовет республики в сентябре включил завод «Новый Свет» в прогнозный план приватизации имущества на 2017 год, разрешив продажу его акций. Власти объяснили решение продать знаменитое предприятие отсутствием подвижек в его развитии. Одной из причин этого являлась организационная форма юрлица – ГУП, которую чиновники назвали «пережитком прошлого». Перед продажей предприятие перевели в форму акционерного общества.

По одной из версии, завод заинтересовал структуры председателя правления ПАО «Совфрахт» Дмитрия Пурима, которые могут принять участие в заявленном конкурсе. Между тем, заявки на участие в конкурсе подали две фирмы: ООО «Южный проект» и ООО «Воом-вох Инвест». В протоколе заседания комиссии по приватизации завода указано, что претенденты не подавали свои предложения о цене «Нового света». Для участия в торгах компании уже внесли задаток – по 200 миллионов рублей. Сам же конкурс состоится 20 декабря.

По информации СМИ, ООО «Южный проект» было создано в ноябре текущего года и является дочерней компаний банка «Россия». Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Второй претендент – предприятие, работающее с 2016 года и зарегистрированное в Москве. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Отметим, уставный капитал «Нового Света» составляет 595,526 миллионов рублей, а цена акций составляет 1,496 миллиард рублей.

Новый свет, Анастасия Зук

Новый свет. Другие новости 18.12.17

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