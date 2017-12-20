Крымский «Новый Cвет» ушел с «молотка»

У завода шампанских вин «Новый Свет» появились новые владельцы – ООО «Южный проект».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня состоялись торги, в которых принимали участие два претендента. Начальная стоимость лота составляла 1,496 миллиард рублей. Так, ООО «Boom-Bоx Инвест» предложило за «Новый свет» 1, 497 миллиард рублей, ООО «Южный проект» – 1,5 миллиарда рублей. Первый претендент дальше цену поднимать не стал.

Как сообщал «Новый День», ООО «Южный проект» было создано в ноябре текущего года и является дочерней компаний банка «Россия». Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

Напомним, Госсовет республики в сентябре включил завод «Новый Свет» в прогнозный план приватизации имущества на 2017 год, разрешив продажу его акций. Власти объяснили решение продать знаменитое предприятие отсутствием подвижек в его развитии. Одной из причин этого являлась организационная форма юрлица – ГУП, которую чиновники назвали «пережитком прошлого». Перед продажей предприятие перевели в форму акционерного общества.

Новый свет, Анастасия Зук

Новый свет. Другие новости 20.12.17

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