В России проверят цены в отелях на новогодние каникулы

Федеральную антимонопольную службу попросят провести мониторинг цен в российских отелях в период новогодних праздников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в праздничные дни владельцы гостиниц повышают цены на оказываемые услуги, чтобы максимально заработать, заявляют авторы инициативы, при этом, вынуждены платить в основном не иностранные туристы, а россияне, которые приезжают из других городов праздновать Новый год. Часто эти цены становятся просто неподъёмными.

В гостинично-туристической ассоциации Крыма отмечают, что подобную проверку устроить практически невозможно, так как в стоимость новогодних туров заложена праздничная шоу-программа. «Стоимость отелей на Новый год никак не регламентирована ни одним нормативным актом. По сути дела – это коммерческая деятельность каждого средства размещения, поэтому здесь применить какую-либо норму, которая будет указывать предпринимателям на то, что они завышают цены, сложно. На Новый год продается не основная услуга – ночевка в отеле, в данной ситуации продается концертная программа, развлекательная программа, меню, экскурсии», – рассказала РИА «Новый День» руководитель ассоциации Валентина Марнопольская.

Отметим, среди популярных направлений на Новый год лидирует Сочи, Крым занимает второе место. Отельеры уже подняли цены: кто – на 10%, кто – на 100%. Например, Mriya Resort в большой Ялте поднимает цены почти в два раза: семейная вилла в первых числах января будет стоить 109 тысяч рублей в сутки, тогда как на ближайшие выходные стоимость суток не превышает 60 тысяч рублей.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 18.12.17

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