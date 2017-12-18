Сказка станет былью: к Новому году в Никитском ботаническом саду зацветут подснежники (ФОТО)

Крымская природа решила превратить всем известную сказку в реальность: в Никитском ботаническом саду (НБС) проклюнулись подснежники.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе НБС, на растениях уже появились бутоны. «Это позволяет предположить, что к Новому году они зацветут», – рассказывает сотрудник сада, кандидат биологических наук Вера Зыкова. В прошлом году это случилось почти на три недели позднее.

Фото Веры Зыковой

Ученый добавляет, что декабрь 2017 года во многом уникален: зимоцвет начал цвести, ещё не сбросив листья, а розы цвести и не прекращали, распустились маргаритки, всё ещё цветёт эриоботрия.

Фото Веры Зыковой

Отметим, что в Керчи, где климат не столь благоприятен, в конце ноября распустились фиалки. А в конце декабря продолжают радовать глаз хризантемы и розы, появились побеги крокусов.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 18.12.17

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