Не дожидаясь подснежников: на ЮБК зреют земляника и малина (ФОТО)

Непредсказуемая крымская погода творит чудеса: в крымских городах плодоносят растения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Массандры, несмотря на исход декабря, как и летом, могут полакомиться земляникой, причем свежей и выращенной не в тепличных условиях.

В тоже время жители соседней Алушты готовятся собирать урожай малины. Правда, растения не плодоносят в промышленных масштабах, но все же аномалия удивляет крымчан: «Природа шутит», – отмечают пользователи соцсетей.

Специалисты отмечают, что для этого года зреющие ягоды в декабре – не странность.

«Этот год очень благоприятный для таких вещей. Не было низких температур. Я тоже в декабре на одном объекте собирала землянику. Ничего страшного в этом нет, так просто распорядилась погода. Конечно, так бывает не всегда. У нас бывает и сирень цветет, так что и плоды могут спеть», – рассказала РИА «Новый День» старший научный сотрудник отдела плодовых культур Никитского ботанического сада Елена Шишкина.

Напомним, ягоды это не единственный сюрприз крымской природы: на полуострове в ближайшее время ожидают цветения подснежников.

ФОТО группы VK «Подслушано Ялта» и Веры Зыковой

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 22.12.17

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