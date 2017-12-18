Крым начнет полностью обеспечивать себя электроэнергией

Крым получает 70% электроэнергии с материка. В следующем году ситуация кардинально изменится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с января по ноябрь текущего года электростанции крымской энергосистемы выработали 2027,9 млн киловатт-часов электроэнергии, что составляет лишь 30% потребностей. Дефицит генерирующих мощностей на территории полуострова покрывался за счет перетоков электроэнергии и мощности из энергосистемы Кубани.

Ожидается, что уже в следующем году Крым самостоятельно сможет обеспечивать себя электроэнергией. «В Крыму четыре электростанции, вырабатывающие мощности: Симферопольская, Камыш-Бурунская, Сакская и Севастопольская к ним еще прибавляются мобильные газотурбинные установки. Суммарно этих станций не хватает, чтобы покрыть всех потребителей Крыма и Севастополя. В следующем году мы собираемся включить две новых газотурбинных электростанции в Симферополе и Севастополе по 470 мегаватт каждая, и плюс ведется строительство Сакской ТЭЦ мощностью 120 мегаватт, из которых 90 мегаватт обещают к концу февраля, а остальные 30 до 1 ноября 2018 года. Когда мы весной 2018 года включим Таврическую (в Симферополе – прим. НД) и Балаклавскую (в Севастополе – прим. НД) электростанции, то Крым будет обеспечен полностью и в ночные часы даже будет возможна выдача энергомощности через энергомост в сторону Кубани», – рассказал РИА «Новый День» директор крымского филиала Черноморское РДУ Евгений Донцов.

Напомним, к концу текущего года планировалось подключить дополнительные блоки Сакской ТЭЦ, но сроки были сорваны.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.12.17

Старый новый мэр: депутаты выбрали главу Ялты. / Ссылки на Собчак в крымском суде помогли обвинённому в сепаратизме добиться смягчения приговора. / Предновогодний марафон: Ялта отказывается от «Рождественских гуляний», а Керчь «заманивает» Дедов Морозов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»