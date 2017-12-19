Тимошенко: Киев наводнили десятки тысяч агентов Кремля в штатском

Украинские политики не устают использовать Россию для самопиара, борьбы с конкурентами и отвлечения населения от реальных проблем. В очередной раз попугать украинцев «российской угрозой» решила Юлия Тимошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эфире одного из телеканалов Тимошенко заявила, что в Киеве уже находится целая скрытая армия, готовая поддержать российские войска, если они вдруг объявятся украинской столице, как это было в 2014 году в Крыму. Поводом для подобных заявлений стала активность сторонников Михаила Саакашвили, в последнее время играющего роль главного оппозиционера страны. Остальные политические силы Украины тут же узрели в «развлечениях несогласных» руку Кремля.

Тимошенко, решив напомнить о себе, сообщила, что Россия под прикрытием протестной активности готовится захватить Киев.

«Я осуждаю возбуждение в стране в то время, когда таким возбуждением в центре города может воспользоваться страна-оккупант за три минуты. У нас десятки тысяч сегодня по Киеву ходят людей в штатском, которые точно такие же зеленые человечки, как были в Крыму, и как начинался захват Донбасса, – заявила Тимошенко, сославшись на надежные источники – свою внутреннюю уверенность и частичные знания. – Это люди гражданские, но в момент, когда будет дана команда, я уверена, это моя внутренняя уверенность и, в том числе, и частичные знания, – эти десятки тысяч, по сути, присоединятся к тому, что, в том числе, может закончиться захватом Киева».

Между тем, активные участники событий 2014 года заявляют: Украина «сдала» Крым России частично и с подачи Тимошенко: это она привела на ключевые посты людей, которые в момент принятия ответственных решений отказались что-либо предпринимать и позволили Крыму беспрепятственно уйти.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.12.17

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