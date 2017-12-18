Верхушка украинской хунты ответит в суде за сдачу Крыма

Украинский генерал подал в суд на высших должностных лиц страны за «сдачу Крыма».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отставной военком Винницкой области, генерал-майор Павел Дисяк еще летом пытался добиться следствия по фактам бездеятельности должностных лиц Украины, которые привели к утрате Крыма.

«Прошло уже почти четыре года, а мы не услышали, чтобы кого-то осудили за предательство или халатность, или бездеятельность», – возмущается отставник.

Кстати, проанализировав публикации украинской прессы, Дияск пришел к выводу, что заявления Александра Турчинова, исполнявшего в начале 2014 года обязанности президента, не совпадают с данными ГУР и военных. По сути, он обвинил Турчинова во лжи.

В частности, Турчинов укоряет Генштаб и Минобороны в том, что они не выполнили его поручение и не подготовили планы действия в Крыму. Однако, утверждает Дисяк, план был: под легендой учений «Весенний ливень -2014» предполагалось высадиться на полуострове и захватить аэродромы, заблокировать перешеек между самим Крымом и Керченским полуостровом, перекрыть Ангарский перевал и так далее.

И, по его словам, самолеты уже направлялись для загрузки десанта, но начальник Генерального штаба и исполняющий обязанности министра обороны остановили операцию.

«Если бы мы выполнили мероприятия, которые были спланированы, у нас был шанс держать под контролем степной Крым. Это не давало бы возможности провести крымский, как они называют, «референдум», – заявляет Дисяк, добавляя: «Премьер-министр Арсений Яценюк, первый вице-премьер Виталий Ярема, министр обороны Игорь Тенюх, председатель СБУ Валентин Наливайченко, председатель Службы внешней разведки Виктор Гвоздь выступили против введения военного положения и отказались от сопротивления».

Но главную вину Дисяк возлагает на Туричнова, заявив, что тот грубо нарушил сразу несколько статей Конституции Украины.

Все материалы он передал в СБУ еще в июле, там попытались иск «замотать».

«Уголовное дело по закону должны были зарегистрировать в тот же день. Однако мне пришлось пройти весь путь противодействия, и только по решению суда дело было зарегистрировано в прошлом месяце. Это я знаю из ответа СБУ, поступившего недавно. Однако до сих пор со мной никто из работников СБУ так и не общался», – возмущается Дисяк, заявляя, что будет добиваться проведения расследования в отношении названных им лиц.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.12.17

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