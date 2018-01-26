Генерала АТО выгнали с работы за жалобу на чиновников, «сдавших Крым» России

На украинского генерала, решившего засудить высших чиновников «Незалежной» за «сдачу Крыма», начали давить и уволили из университета, где он преподавал.

Как уже сообщал «Новый День», бывший военком Винницкой области, экс-участник так называемой АТО Павел Дисяк в течение прошлого года собирал материалы на чиновников, и в июле подал заявление в СБУ.

Однако в Службе безопасности Украины его заявление приняли только через несколько месяцев – по решению суда. После чего и началось досудебное расследование по делу о бездействии руководства страны. Среди тех, кого Дисюк потребовал наказать, – экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший премьер Украины Арсений Яценюк, министр обороны Степан Полторак, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, действующий руководитель МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Расследование не только не оправдало надежд Дисяка, но и принесло ему неприятности. Об этом заявил его адвокат Александр Франчук, в 2014 году занимавший пост главного инструктора по артиллерии в Национальной гвардии Украины.

«Мне позвонил мой боевой побратим генерал-майор Павел Дисяк и сообщил, что руководство университета очень испугалось из-за того, что он подал заявление в СБУ относительно публикаций в наших СМИ о сдаче Крыма, где чиновники показывают друг на друга пальцами и рассказывают народу Украины об измене. Рассказал мне: за то, что он подал заявление, с ним теперь не продлили контракт. Что подвергался морально-психологическому прессингу со стороны трех высокопоставленных лиц», – возмутился Франчук у себя на странице в Facebook.

Адвокат намерен собрать целую команду юристов, чтобы разобраться в правомерности увольнения Дисяка и добиться уголовного дела.

«То есть, вывод такой – если гражданин Украины, патриот, генерал, участник АТО, не дай бог, вздумает воспользоваться своими конституционными правами и обратится официально в СБУ с заявлением об установлении исторической правды, то другие генералы предпримут меры по его дискриминации», – написал Франчук.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 26.01.18

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