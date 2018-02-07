Экс-министр обороны Украины: Струсили и отдали Крым без боя

Украина уступила Крым России без боя, побоявшись начала третьей мировой войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший руководитель министерства обороны Игорь Тенюх, исполнявший обязанности министра в период с 27 февраля по 25 марта в 2014 году, обвинил чиновников «Незалежной», пришедших к власти после госпереворота, в трусости.

Это следует из скан-копий протокола допроса Тенюха, опубликованного Виталием Сердюком – адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича. По утверждению бывшего руководителя министерства обороны, предложения военных начать оборонительные мероприятия в Крыму блокировались в феврале 2014 года на заседаниях СНБО Арсением Яценюком, занимавшим на то время пост премьер-министра.

«После того, как я озвучил вопрос про развертывание войск, это вызвало большое противодействие со стороны, прежде всего, Юлии Тимошенко, которая выступила с возражением о том, что я не понимаю всей ситуации, что это спровоцирует Россию и что нужно смотреть не только на Крым, а и на всю Украину. Арсений Яценюк поддерживал Тимошенко», – заявил Тенюх на допросе, добавив, что Яценюк аргументировал свое бездействие возможностью полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Поэтому бывший премьер даже не стал смотреть разработанный план военных.

Кроме того, Тенюх обвинил Яценюка в том, что тот не захотел создать правительственную комиссию и направить ее представителей в Крым, чтобы «оттуда управлять процессами, которые происходят на полуострове». По мнению бывшего премьера, членов комиссии в Крыму просто бы арестовали: «Это еще одно свидетельство, как фактически сдавался Крым и предавались его жители», – уверен Тенюх.

По словам экс-руководителя министерства обороны, окончательное решение по выводу украинских войск из Крыма и сдачи полуострова было принято на заседании СНБО в марте 2014 года.

«После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23 марта 2014 года я доложил обстановку по Крыму, про результаты развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с пропозицией идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский (занимал пост главы администрации президента – прим. «НД») сказал: «С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов». Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ. Дословно он сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма». В ответ я сказал, что лучше застрелиться, и в таком случае я готов подать в отставку немедленно», – заявил Тенюх.

Напомним, украинский генерал, экс-участник так называемой АТО Павел Дисяк потребовал возбудить уголовное дело на высших чиновников «Незалежной» за сдачу Крыма. В его списке оказались Степан Полторак, Арсений Яценюк, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, действующий руководитель МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов. Дисяку удалось через суд добиться приема заявления Службой безопасности Украины, после чего его уволили из университета, в котором он преподавал. Кроме того, Дисяк рассказал, что на него начали оказывать давление «высокопоставленные лица».

Киев, Леонид Маковецкий

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