Крымский эксперт: Участники «майданного» переворота прозевали Крым и уничтожили Украину как государство

Суд по делу о так называемой «государственной измене» бывшего президента Украины Виктора Януковича позволит выявить высокопоставленных чиновников, виновных в том, что «Незалежная» потеряла Крым. Об Этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон, комментируя судебный процесс, во время которого вскрываются любопытные подробности того, что происходило зимой и весной 2014 года в кабинетах высшей власти на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эфире одного из украинских каналов Гордон охарактеризовал потерю Крыма как «бездарную, бесславную», произошедшую «вопреки здравому смыслу».

«Ребята, это была сдача банальная, саботаж. Это просто предательство родины», – считает журналист.

Как уже сообщал «Новый День», бывший руководитель министерства обороны Украины Игорь Тенюх обвинил сформированное после госпереворота правительство «Незалежной» в блокировании всех предложений военных по Крыму. Что закончилось выводом украинских войск с территории полуострова в марте 2014 года, после проведения референдума и узаконивания вхождения Крыма в состав России.

По мнению крымского политолога Николая Кузьмина, участники переворота, захватившие власть на Украине, были некомпетентны и не знали, как управлять страной.

«Переворот называют государственным, но это не совсем точно. Это был антигосударственный переворот. Люди, которые пришли к власти, не понимали, что нужно делать с государством. Фактически они разрушили действующую государственную машину. Государство действует как система, и если из нее убрать некие существенные элементы – легитимная власть, уважение к закону, – то она перестает работать», – заявил корреспонденту РИА «Новый День» Николай Кузьмин.

По его словам, момент перехода Крыма в состав Российской Федерации можно обозначить как период, когда на Украине вообще не существовало государственности: «Участники переворота не понимают, что разрушили государственность, а народ Крыма в этих условиях, вполне легитимно выбрал, в каком государстве ему находиться», – заключил политолог.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.02.18

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