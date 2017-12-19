Идеолог Майдана: Украина должна воевать, чтобы не превратиться в процветающую Малороссию

Известный майданщик Виталий Портников предрекает Малороссии расширение и богатство, а Украине – исчезновение.

По словам Портникова, если украинцы не объединяться в ближайшее время, то страна и вовсе может потерять свои территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идеолог Майдана сетует: реальность этой угрозы не воспринимается всерьез – все его призывы к «национальному единству» соотечественники считают «возгласами сумасшедшего». По его мнению, одна из главных проблем Украины в том, что граждан объединяет только финансовая составляющая.

«Даже при Ющенко в 2004 году многие голосовали в ожидании зарплат и пенсий, а не Украины, просто сам он этого не понимал. Между тем, сторонники Малороссии, от шовинистов до коммунистов, объединены в своем желании похоронить Украину и присоединить ее к России «областями». И даже свое благосостояние связывают с Путиным, а не с изменениями здесь. Поэтому выбор простой – или мы объединимся, защитим и построим Украину, или здесь будет Малороссия. Малороссия, кстати, тоже может быть богатой, демократической и некоррумпированной – именно это предлагал нам Ельцин 1991 года. Только Украиной она не будет», – написал Портников на своей странице в Фейсбуке.

Некоторые комментаторы поста поддержали автора идеи «объединения», другие же отмечают, что необходимо оставить в покое жителей самопровозглашенных республик: «Я не хвалю Малороссию. Там ужас, но у них за эти четыре года есть идея – русский мир, коммунизм, пионеры, а какая у нас идея и чего мы туда к ним попремся?», – задается вопросом житель Украины.

Политолог Владимир Корнилов, комментируя пост Портникова, отметил: борцы за украинский мир опоздали – подобные требования украинских активистов надо было выдвигать 4 года назад. «О, как идеологи майдана запели! Оказывается, «Малороссия может быть богатой, демократической и некоррумпированной», а некоторые несознательные элементы голосовали за высокие зарплаты и пенсии, а не за Украину. Так вы бы на майдане своей биомассе и сказали бы: мы, мол, за Украину боремся, а не за «европейские зарплаты» и «борьбу с коррупцией». Так бы и объяснили прямо: пусть лучше будет бедная, тоталитарная и коррумпированная Украина», – заключил политолог.

Напомним, социологический опрос показал, что большинство граждан Украины (73,3%) выступают за прекращение войны в Донбассе.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 19.12.17

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