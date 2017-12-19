Полная газификация в ближайшие 5 лет Крыму не светит

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик заявил, что к 2022 году Крым будет газифицирован только на 80%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие годы на полуострове будет внедряться программа газификации населенных пунктов Крыма, результаты которой будут зависеть от наличия источников финансирования. При этом, по словам Белика, даже в случае нахождения денег до 2022 года на полуострове не будет стопроцентной газификации населенных пунктов. «Мы будем говорить где-то о 79% – 80%. У нас достаточно высокий уровень газификации. Но мы его будем наращивать. В случае появления новых источников финансирования, этот процент и количество газифицированных сел будет расти», – цитирует РИА «Новости» Белика.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день средний уровень газификации на материковой части России составляет 68%. Как сообщал «Новый День», министерство топливо и энергетики Крыма рассчитывает, что на газификацию населенных пунктов республики будет ежегодно выделяться до 2 миллиардов рублей. Всего программа газификации потребует 40,5 миллиардов рублей, что позволит построить газопроводы для обеспечения газом 98% населения.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.12.17

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