В Крыму подсчитали, во сколько обойдутся выборы президента России

В Крыму на выборы президента, которые состоятся в марте 2018 года, потратят более 163 миллионов рублей. Из этой суммы 14,8 миллионов рублей будут потрачены на информирование населения об избирательном процессе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на выборах в Крыму будут задействованы 27 территориальных избирательных комиссий, 1 тысяча 164 участковых избирательных комиссий и мобильные избирательные участки, которые будут работать в городах. По словам председателя избирательной комиссии Крыма Михаила Малышева, на президентские выборы будут допущены международные наблюдатели. «Мы готовы и рады будем их видеть, готовы показать открытость и те демократические моменты, которые зачастую не присущи даже отдельным представителям их стран», – заявил Малышев.

Отметим, желание присутствовать на выборах в Крыму уже высказала группа наблюдателей из Германии. Украина сразу же поспешила заявить, что участие международных наблюдателей в избирательном процессе на территории Крыма незаконно и все ослушавшиеся попадут в санкционные списки, однако это не напугало иностранцев и они все равно собираются приехать.

Симферополь, Анастасия Зук

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