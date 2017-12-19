У главы столицы Крыма появился новый зам

На должность заместителя главы администрации Симферополя назначен Исмет Аблаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кандидатуру Аблаева сегодня сессии Симферопольского городского совета поддержали большинство депутатов. Известно, что ранее новоиспеченный заместитель главного сити-менеджера крымской столицы в крымском МЧС.

«До него данную должность занимал Расим Умеров, который курировал направление межнациональных отношений, но после отставки бывшего главы он ушел», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Крымской столицы.

Как сообщал «Новый День», в конце лета текущего года Геннадий Бахарев, написал заявление об уходе. Официальной причиной ухода Бахарева стало состояние его здоровья, но стоит отметить, что работу управленца и «команды» часто критиковал глава Крыма Сергей Аксенов. Больше всего возмущений вызывала провальная реконструкция центра Симферополя, плохая уборка города от мусора, некачественный ремонт дорог, плохая работа общественного транспорта.

В сентябре место Бахарева занял Игорь Лукашев.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.12.17

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