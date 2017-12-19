Крымчанам обещают, что газ дорожать не будет

В следующем году в Крыму стоимость сжиженного газа останется на уровне 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы не допустить скачка цен в ГУП «Крымгазсети» договорились с поставщиками о снижении оптовой стоимости голубого топлива. Так, максимальная цена сжиженного газа в баллонах с доставкой «на дом» составит 36,2 рублей за 1 килограмм или 760 рублей за 1 баллон весом 21 килограмм.

«Установленные цены также применяются при реализации сжиженного газа жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств», – сообщили в пресс-службе Госкомитета по ценам и тарифам Крыма.

Как сообщал «Новый День», в ближайшие годы на полуострове будет внедряться программа газификации населенных пунктов Крыма, результаты которой будут зависеть от наличия источников финансирования. По предварительным расчетам, к 2022 году полуостров будет газифицирован только на 80%.

Симферополь, Анастасия Зук

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