Убитого на Украине Вороненкова будут судить посмертно

Российские следователи предъявили окончательное обвинение эск-депутату Госдумы Денису Вороненкову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», покойному депутату инкриминируются особо крупное мошенничество и организация фальсификации государственного реестра юридических лиц. В частности, по версии следствия, Вороненков организовал рейдерский захват здания, расположенного неподалеку от Садового кольца в Москве.

Уголовное дело, обвиняемым по которому стал Денис Вороненков, было возбуждено в октябре 2011 года, когда учредитель ООО «Тома» и владелец двухэтажного здания на Международной улице, 38 Отари Кобахидзе обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что недвижимость была похищена при участии гендиректора его фирмы Марины Владимирской.

В ходе расследования было установлено, что во время отсутствия владельца Владимирская предложила полковнику МВД в отставке переоформить право собственности на здание и продать его по сходной цене. Офицер, в свою очередь, предложил поучаствовать в сделке своим знакомым из ФСБ. После в этой схеме был задействован и депутат Вороненков: он нашел покупателя, который согласился приобрести 1,5 тысячи квадратных метров недвижимости за 2 миллиона долларов. Несмотря на то, что владелец оценивал данный объект 5 миллионов долларов.

В апреле 2011 покупатель года передал депутату Вороненкову аванс – 100 тысяч долларов. Чуть позже Вороненков получил еще 1,2 миллиона «зеленых». Но настоящему владельцу удалось через суды вернуть здание. Фигуранты уголовного дела, давшие показания о причастности к афере господина Вороненкова, получили в основном условные сроки, а несостоявшийся покупатель, потерявший на сделке деньги, получил четыре года и два месяца общего режима. В рамках дела о рейдерском захвате были арестованы ценности, принадлежавшие беглому Вороненкову. Чтобы уйти от наказания, он уехал в Киев, где и был застрелен.

Между тем, его родственники не согласились с прекращением дела экс-депутата в связи со смертью Вороненкова и считают, что смогут доказать его невиновность. Известно, что копии обвинения в окончательной редакции получили бывшая жена господина Вороненкова и его сын. Доставлена ли еще одна копия вдове обвиняемого Марии Максаковой, пока неизвестно, пишет «Коммерсант».

Как сообщал «Новый День», Вороненков был убит 23 марта текущего года в центре Киева у отеля «Премьер-палас». Телохранитель депутата получил ранение, но и сам успел ранить киллера Павла Паршова, который позже умер в больнице. Украинские власти обвинили в преступлении российские спецслужбы. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что киллер Вороненкова был завербован российскими силовиками и внедрен в украинские силовые структуры в 2014 году. Однако после генпрокурор страны Юрий Луценко снял подозрения с российских спецслужб, заявив, что заказчиком убийства экс-депутата все-таки является бывший муж вдовы убитого Владимир Тюрин.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 20.12.17

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