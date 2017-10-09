Генпрокуратура Украины: Дениса Вороненкова «заказал» бывший муж Максаковой

Генпрокурор Украины Юрий Луценко снял подозрения с российских спецслужб, заявив, что заказчиком убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова все-таки является бывший муж вдовы убитого Владимир Тюрин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», следствию также «удалось установить организаторов и исполнителей преступления».

Напомним, что Денис Вороненков был убит 23 марта текущего года в центре Киева у отеля «Премьер-палас». Телохранитель депутата получил ранение, но и сам успел ранить киллера Павла Паршова, который позже умер в больнице.

Украинские власти обвинили в преступлении российские спецслужбы. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что киллер Вороненкова был завербован российскими силовиками и внедрен в украинские силовые структуры в 2014 году.

Тем не менее, Генпрокуратура Украины не исключала причастность к убийству и бывшего гражданского мужа Марии Максаковой – криминального авторитета Владимира Тюрина.

Среди причин, по которым Тюрин мог согласиться организовать нападение, украинские следователи назвали, в первую очередь, личные мотивы (якобы, он считал, что Максакова может забрать в Киев их совместных детей, которые сейчас живут с ним).

В середине сентября Юрий Луценко заявлял об еще одном фигуранте – владельце недавно санированного банка, работающего в Крыму.

Сама Мария Максакова считает, что Тюрин Вороненкова не заказывал.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 09.10.17

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