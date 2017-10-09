Украина попросит Россию выдать бывшего мужа Максаковой, подозреваемого в «заказе» убийства Вороненкова

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев направит запрос в Россию об экстрадиции россиянина Владимира Тюрина, подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Луценко также отметил, что бывшему мужу вдовы убитого Марии Максаковой «объявлено подозрение по нескольким статьям УК», среди которых «организация умышленного противоправного причинения смерти другому человеку», «умышленное убийство по корыстным убеждениям», «умышленное убийство, совершенное на заказ», «совершение умышленного противоправного причинения смерти другому человеку по предварительному сговору группой лиц». При этом генпрокурор не исключил объявления его в международный розыск, а также процедуры специального заочного осуждения, если Москва откажет в экстрадиции, передает «Интерфакс».

Между тем Тюрин не может быть выдан по запросу Украины, поскольку Уголовный кодекс РФ этого не предусматривает. Согласно статье 13 кодекса, «граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству».

Ранее сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является «подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет» Владимир Тюрин. По его словам, следствию также «удалось установить организаторов и исполнителей преступления».

Как сообщал «Новый День», Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева у отеля «Премьер-палас». Телохранитель депутата получил ранение, но и сам успел ранить киллера Павла Паршова, который позже умер в больнице. Украинские власти обвинили в преступлении российские спецслужбы. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что киллер Вороненкова был завербован российскими силовиками и внедрен в украинские силовые структуры в 2014 году. Тем не менее, Генпрокуратура Украины не исключала причастность к убийству и бывшего гражданского мужа оперной певицы Марии Максаковой Владимира Тюрина. Среди причин, по которым Тюрин мог согласиться организовать нападение, украинские следователи назвали, в первую очередь, личные мотивы (якобы, он считал, что Максакова может забрать в Киев их совместных детей, которые сейчас живут с ним).

Сама Мария Максакова считает, что Тюрин Вороненкова не заказывал.

В свою очередь, адвокат Тюрина Сергей Беляк заявил, что его клиент не имеет отношения к убийству Вороненкова, а обвинения в свой адрес считает бредом. «Убийство Вороненкова – это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России», – цитирует слова адвоката «Интерфакс». Защитник уточнил, что Тюрин никогда не имел никаких дел или споров с Вороненковым и не препятствовал его отношениям со своей бывшей гражданской женой Марией Максаковой. По его словам, Тюрин в настоящее время проживает вместе со своими детьми в России.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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