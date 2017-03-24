Версия: Вороненкова «заказал» Тюрик – вор в законе и бывший муж Максаковой

Публикации за 24.03.17

Экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов выдвинул версию, что бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого накануне в Киеве, «заказал» вор в законе по кличке «Тюрик». Это бывший муж супруги убитого Марии Максаковой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем фейсбуке Куликов пишет (орфография сохранена): «Экс-супруг жены убитого вчера в Киеве Дениса Вороненкова, Владимир Тюрин (тюрик). 3 ходки, бесчисленное количество задержаний (последнее, если не ошибусь, в 2015). 29 июня 1993 года Тюрик был коронован в Москве ворами Калашовым З. К. (Шакро Курд), Усояном А. Р. (Хасан), Иваньковым В. К. (Япончик). Ну, очень авторитетная «аттестационная комиссия», элита».

Куликов уточняет что Тюрик – «вор суперавторитетный», а Максакова «бросила супруга и двух детей и сбежала с Вороненковым».

Заканчивает свое сообщение Куликов так: «А в правоохранительных органах Украины есть еще те, кто используют голову не только как подставку для фуражки с тризубом на кокарде?!».

Другой бывший украинский правоохранитель – экс-глава МВД Виталий Захарченко, в свою очередь, пишет «ВКонтакте», что нынешнее руководство МВД фактически сфальсифицировало биографию убийцы Вороненкова – Павла Паршова. По его мнению, все заявления украинских силовиков о том, что к убийству Вороненкова якобы причастна Россия – не более чем очередная попытка «скормить байку про то, что во всем виноват Путин и Россия, а заодно и «мифические сторонники Януковича», вместо того, чтобы заниматься реальным расследованием убийства. «Для политиков и псевдоправоохранителей вовсе не обязательно проводить следственные действия, у них на все и всегда готов ответ. Порошенко, Аваков, Геращенко и прочие «гении сыска» виноватого определяют не то что мгновенно, а даже раньше, чем преступление совершено», – пишет Захарченко.

Он поясняет, уточняя информацию о киллере, что Паршов был «сотрудником МВД Украины». «А именно, проходил службу в Национальной гвардии Украины. Принимал участие в АТО в составе добровольческого батальона «Донбасс». Более того, был он ранее судимым. В 2012 году УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области Паршов П.А был объявлен в розыск. Ничего странного не замечаете?», – интересуется Захарченко. И разъясняет странности: УБОП объявляет ранее судимого гражданина за совершенные преступления в розыск, а «новые власти не только принимают заведомого преступника на службу в МВД, но и дают ему в руки оружие, обучают, отправляют на войну, чтобы закрепил навыки».

«После этого он становится наемным убийцей, совершает дерзкое убийство прямо в центре столицы. Но виноват в этом кто-то другой, конечно же, Россия! И этот абсурд всерьез обсуждают и провозглашают на самом высоком политическом уровне», – заключает экс-глава украинского МВД.

Он добавляет: «Я неоднократно говорил, что после вооруженного государственного переворота 2014 года в органы правопорядка массово принимаются ранее судимые, откровенные уголовники, радикалы-неонацисты. Ждать от подобного контингента защиты правопорядка, прав и свобод граждан, как минимум, наивно. Нынешняя полиция Украины – это, уже давно не правоохранительный орган, а настоящая фабрика по подготовке преступников».

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, подозреваемый в России в крупном мошенничестве, был убит накануне днем в центре Киева. Охранник Вороненкова получил тяжелые ранения. Киллер так же был ранен и умер в больнице. По официальной версии, убийца – Павел Паршов, 1988 года рождения, служил в Нацгвардии Украины.

Вороненков вместе с женой Марией Максаковой (оперной певицей и также депутатом Думы – прим. НД.) сбежал на Украину осенью прошлого года. Там он начал давать показания следствию по делу Виктора Януковича и резко критиковать Россию, хотя до своего поспешного отъезда в Киев был, напротив, известен заявлениями в поддержку «крымской весны» и критикой Майдана. Российские эксперты отмечали, что его «внезапная оппозиционность» связана, главным образом, с уголовным делом о крупном мошенничестве, которое расследовал Следственный комитет и даже дважды просил лишить Вороненкова депутатской неприкосновенности.

Украинские политики самых разных уровней сразу же заявили, что Вороненкова убили «российские спецслужбы», впрочем, как обычно, не приведя никаких доказательств. В Кремле обвинения Украины в причастности к убийству категорически отвергли и рекомендовали провести тщательное и объективное расследование преступления. В МИД РФ также заявили, что надеются на объективное расследование убийства, хотя после высказываний ряда представителей украинского руководства эти надежды, скорее всего, окажутся беспочвенными.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 24.03.17

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