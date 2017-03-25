Убитого Вороненкова похоронили на «кладбище авторитетов» в центре Киева / Максакова: Не буду строить никаких версий

Публикации за 25.03.17

Убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова сегодня похоронили на Зверинецком кладбище в центре Киева.

Церемония была скромной, проститься с ним пришли несколько десятков человек, в том числе вдова покойного оперная певица Мария Максакова, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, а также друзья и близкие Вороненкова.

Ранее сегодня во Владимирском соборе Киева прошло отпевание Вороненкова.

СМИ отмечают, что на Зверинецком кладбище, которое жители Киева нередко называют «кладбищем авторитетов», в последние годы с разрешения властей хоронили исключительно известных и богатых украинцев, а также представителей криминальных кругов. ФАН уточняет, что на этом погосте находится семейный склеп президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Максакова впервые прокомментировала убийство супруга. «Я не собираюсь выстраивать никаких версий... Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет, – заявила она в интервью «Медузе». – Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев. И который теперь только мой».

Пономарев, в свою очередь, сообщил, что Максакова хочет остаться на Украине. «Родственники жены Вороненкова предлагают ей возвращаться в Россию, но, насколько я знаю, Мария не будет обращаться к России», – сказал он после похорон Вороненкова (цитата по РИА «Новости»).

Вороненкова застрелили 23 марта в Киеве на пересечении бульвара Шевченко и Пушкинской улицы, возле отеля Premier Palace. Охранник экс-депутата получил тяжелые ранения. Киллер так же был ранен и умер в больнице. По официальной версии, убийца – Павел Паршов, 1988 года рождения, служил в Нацгвардии Украины.

В Киеве ожидаемо обвинили в причастности к расправе над Вороненковым Россию. По утверждению украинских властей, убийца был агентом российских спецслужб. В Москве эти обвинения отвергли, назвав их абсурдными.

Киев, Служба информации

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