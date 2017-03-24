NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.03.17

Как убили Вороненкова: киллер стрелял в упор (ВИДЕО)

Как убили Вороненкова: киллер стрелял в упор (ВИДЕО)

Киллер стрелял в Вороненкова в упор: в Интернете появилась видеозапись убийства.

Как уже сообщал , экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в Киеве на пересечении бульвара Шевченко и Пушкинской улицы, возле отеля Premier Palace. Вороненков шел вместе с телохранителем. На видео видно, что киллер некоторое время следует за жертвой, а потом стреляет – в упор в Вороненкова, затем в охранника, а потом снова в Вороненкова.

Убедившись, что жертва мертва, убийца убегает, и тут в него стреляет телохранитель.

Напомним, телохранитель не промахнулся: киллер получил ранения в живот и голову и умер в тот же день на операционном столе. Сегодня СМИ опубликовали предполагаемое имя убийцы – Павел Паршов, 28 лет, уроженец Днепропетровска. При этом, по данным МВД Украины, Паршов исчез 25 ноября 2011 года в Днепропетровске и является «лицом, скрывающимся от органов прокуратуры» и подлежит «приводу». Паршов подозревается в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины – «Фиктивное предпринимательство» (статья 205-я) и «Легализация доходов, полученных преступным путем» (статья 209-я).

По словам депутата Рады, члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, киллер служил в Нацгвардии Украины около года. Участия в боевых действиях в Донбассе якобы не принимал. Экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов выдвинул версию, что Вороненкова «заказал» бывший муж супруги убитого Марии Максаковой – вор в законе по кличке «Тюрик».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.03.17

На Украине поймали чиновников, несколько лет снабжавших крымчан водительскими правами. / Крымчанин изувечил себя газонокосилкой. / Как очаровать женщину: крымчанин угостил несовершеннолетнюю наркотиками.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter