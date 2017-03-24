Как убили Вороненкова: киллер стрелял в упор (ВИДЕО)

Публикации за 24.03.17

Киллер стрелял в Вороненкова в упор: в Интернете появилась видеозапись убийства.

Как уже сообщал «Новый День», экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в Киеве на пересечении бульвара Шевченко и Пушкинской улицы, возле отеля Premier Palace. Вороненков шел вместе с телохранителем. На видео видно, что киллер некоторое время следует за жертвой, а потом стреляет – в упор в Вороненкова, затем в охранника, а потом снова в Вороненкова.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=fvrrWNqi3Fw&rel=0">Video</a> Убедившись, что жертва мертва, убийца убегает, и тут в него стреляет телохранитель.

Напомним, телохранитель не промахнулся: киллер получил ранения в живот и голову и умер в тот же день на операционном столе. Сегодня СМИ опубликовали предполагаемое имя убийцы – Павел Паршов, 28 лет, уроженец Днепропетровска. При этом, по данным МВД Украины, Паршов исчез 25 ноября 2011 года в Днепропетровске и является «лицом, скрывающимся от органов прокуратуры» и подлежит «приводу». Паршов подозревается в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины – «Фиктивное предпринимательство» (статья 205-я) и «Легализация доходов, полученных преступным путем» (статья 209-я).

По словам депутата Рады, члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, киллер служил в Нацгвардии Украины около года. Участия в боевых действиях в Донбассе якобы не принимал. Экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов выдвинул версию, что Вороненкова «заказал» бывший муж супруги убитого Марии Максаковой – вор в законе по кличке «Тюрик».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.03.17

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