Убийство Вороненкова: друг киллера объявлен в розыск, сам убийца был в «зоне АТО» (ФОТО)

Публикации за 27.03.17

Дело об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве «обрастает» все новыми подробностями, весьма неприятными для украинских властей. Сегодня стало известно, что МВД Украины объявило в розыск друга киллера – некоего Ярослава Левенца (позывной «Хантер»), который ранее подозревался в экономических преступлениях, но был амнистирован в том числе при участии лично Семена Семенченко – командира националистического батальона «Донбасс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые подробности биографии Павла Паршова, названного убийцей Вороненкова, «раскопала» журналистка Алена Лунькова и обнародовала их на своей странице в Фейсбуке. В том числе она нашла и фотографии Паршова, сделанные в «зоне АТО» – в Донбассе. Лунькова пишет: «Фото Паршова из АТО. В «Донбассе» утверждают, что не подавали Паршова на «УБД» (участник боевых действий – прим. НД). «Киллер наш, он ни разу не был на боевых, кто ему дал УБД давайте спросим у нацгвардии, я его на УБД не подавал», – сказал командир Павла Паршова».

По данным блогера Анатолия Шария, с августа 2015-го по август 2016-го Паршов проходил службу в воинской части №3057 под Мариуполем. Эта часть – учебный центр Национальной гвардии Украины в поселке Калиновка, к которой официально были приписаны карательные батальоны «Донбасс» и «Азов». Паршов имел позывной «Боксер». Был убежденным украинским националистом. «Настоящий фашик», – так говорили его сослуживцы. По неподтвержденной официально информации, до службы в Нацгвардии Паршов успел повоевать в батальонах «Азов» и «Карпатская сечь» (первый преобразован в полк спецназначения МВД, второй расформирован).

Между тем, на сайте МВД Украины появился розыскной ордер на друга Паршова – Ярослава Левенца. «Киллер Вороненкова приехал в Киев не один. С ним был еще один «экс-донбассовец». И дальше очень интересно, отмечает Лунькова, Ярослав Левенец , позывной «Хантер». С 2012 был в розыске за экономические преступления, но сам себе называл политзаключённым режима Януковича».

На сайте запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» есть биография Левенца как одного из участников организации. В тексте он, в том числе, назван «политзаключенным режима Януковича». А «помогал его «амнистии» Семен Семенченко», добавляет Лунькова.

«После выхода из СИЗО в 2014 «Хантер» идет воевать к Семенченко в «Донбасс». Но в прошлом году его опять вызывают в суд. Мера пресечения – домашний арест с браслетом. Семенченко снова за него заступился». Тогда Семенченко говорил, что «преследуются пять человек из действующего состава батальона «Донбасс», «Национальная гвардия Украины», и пять человек из прошлых составов, которые уже не служат. «Девяти предъявили подозрения за 2014 год, одному, Ярославу Левенцу, за 2012 год. Все арестованы в январе 2016», – цитирует Лунькова слова Семенченко.

Сейчас на сайте «Комитета освобождения политзаключенных» Левенец числится бойцом «Правого сектора» и указано, что он под домашним арестом.

А на сайте МВД Украины в розыскном ордере на Левенца сообщается, что он проходит по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (статья 263, часть 1 УК Украины).

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 27.03.17

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