Версия: мертвый Вороненков – идеальный свидетель для украинских спецслужб / А Максаковой лучше побыстрее вернуться в Россию

Публикации за 04.04.17

Убийство в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова пришлось как нельзя более «на руку» украинским спецслужбам. Мертвый Вороненков нынешнему киевскому режиму окажется гораздо полезнее, нежели живой. Так считает бывший сотрудник МВД РФ Александр Шаркевич, работавший под прикрытием и «подставленный» в свое время под уголовное дело, по его словам, не без участия Вороненкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шаркевич уверен, что мертвый Вороненков будет использоваться украинскими властями, что называется, «на всю катушку». Ведь теперь от его имени можно «огласить все, что угодно». Вороненкова уже не будет на суде по делу Виктора Януковича, и «показания», которые он якобы дал ранее, изменить уже не получится в силу непреодолимых обстоятельств, пояснил Шаркевич в интервью «Московскому Комсомольцу. «Лучше не придумаешь – идеальный свидетель», – добавил экс-офицер, оценивая степень полезности Вороненкова для спецслужб Украины.

Шаркевич, знавший Вороненкова с начала 2000-х, пояснил, что экс-депутат «ловил кайф» от всяких рискованных афер и не верил в собственную смертность. Шаркевич не исключает и версию «заказа» Вороненкова один из преступных «авторитетов», которого экс-депутат «кинул на деньги», однако в этом случае, считает он, очевиден прокол украинских силовиков и должны быть возбуждены уголовные дела о халатности. Если же таких дел не будет – значит, все было грамотно подстроено.

Говоря о перспективах вдовы Вороненкова – певицы Марии Максаковой – Шаркевич предположил, что лучше всего ей было бы вернуться в Россию, потому что на Украине ей совершенно точно «делать нечего», а ее жизни угрожает опасность.

Напомним, Вороненкова убили в центре Киева утром 23 марта. Экс-депутат был убит на месте. Телохранитель Вороненкова получил ранение, но и сам успел ранить киллера, который позже умер в больнице. В России Вороненков был объявлен в международный розыск по делу о крупном мошенничестве и рейдерстве. Одна из версий, которая рассматривается в российском СК, – Вороненкова «заказал» главарь действующей в России и на Украине банды «черных обнальщиков», поскольку экс-депутат, также замешанный в криминальных схемах, «не поделил» с ним рынок и клиентуру. Еще одна версия: «заказать» Вороненкова мог бывший сожитель Максаковой, вор в законе по кличке «Тюрик».

Москва, Зоя Березина

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