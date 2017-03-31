Убийство Вороненкова: никакой политики, банальный криминал / Не поделил «бизнес» с «черными банкирами»

Публикации за 31.03.17

Резонансное убийство в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова не имеет ни малейшего отношения к политике. Это «чисто криминальное убийство», связанное с преступлениями группировки «обнальщиков», работавшей как в России, так и на Украине. Российские спецслужбы предполагают, что Вороненкова, ввязавшегося в криминальный бизнес, «заказал» главарь банды, чтобы «наказать» за проступки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российские правоохранители установили, что Вороненков еще в Москве занимался «теневыми» финансовыми операциями, в том числе помогая своим «партнерам» и приятелям из группы «обнальщиков». Банду возглавляет гражданин Украины Виктор Курило, его спецслужбы и считают заказчиков убийства Вороненкова, тем более что Курило уже попадал в «сферу внимания» силовиков после убийства одного из «теневых финансистов» в Москве.

Непосредственный исполнитель убийства экс-депутата – Павел Паршов, погибший «при исполнении», отвечал в банде за охрану и безопасность, сообщают следователи. В Москву Курило, Паршов и подельники переехали еще до Майдана, в 2012 году, после того как на Украине на них завели уголовное дела, в том числе по статьям о незаконном предпринимательстве, пишет Лайф со ссылкой на свои источники.

Также в банду входили и работали под руководством Паршова еще двое «охранников» – Вадим Швец и Юрий Квачов, а Ярослав Левенец, уже объявленный на Украине в розыск, был в группировке водителем и инкассатором. По мнению следователей, именно Левенец привез Паршова в центр Киева для убийства Вороненкова. Первым заместителем Курило в банде был Вадим Фалько, отвечавший за «расширение» бизнеса и поиск клиентов и партнеров. Вторым «замом» был Виктор Шмыголь, также занимавшийся «развитием».

Участники банды еще в начале нулевых «засветились» в базах данных украинских правоохранителей как «специалисты по теневому обналу». Тогда даже звучали слова про «обнальную империю», созданную этими специалистами. Все они были владельцами фирм-«помоек», использовавшихся для «отмывания» криминальных денег. Всего таких фирм было более 70-ти, они значатся в находящейся в открытом доступе базе судебных решений Украины.

Схема «обнала» была стандартной: с клиентом заключался фиктивный договор на продажу чего-либо или на строительство, деньги перечислялись на счета «помоек», после чего обналичивались через банки уже как легальная прибыль, а «посредникам» выплачивался процент. В 2011 году таким образом было «отмыто» около 20 млн гривен, но в том же году у банды возникли проблемы. Одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский, знавший Курило, потребовал «долю» от «обнала», а после отказа организовал уголовное преследование банды.

«Обнальщиков» объявили в международный розыск за нелегальный бизнес и «отмывание» денег, им пришлось срочно перебираться в Москву, где они продолжили свое «дело». Через год – в 2012-м – Курило и Паршов заинтересовали уже и российских правоохранителей – после убийства некоего Алексея Бронзы, который, по оперативным данным, был посредником в «теневом обнале» и тесно сотрудничал с бандой. По мнению следствия, Бронза был убит по заказу Курило, чтобы не платить ему крупную сумму за услуги посредника. Тогда же выяснилось, что успешно группировка работает и в России, и на Украине. По делу успели арестовать Вадима Швеца, который признался в убийстве и был осужден. Однако все остальные участники банды сбежали и продолжили «бизнес» снова на Украине, где про них, видимо, уже забыли на фоне всех событий последних трех лет.

По мнению российских силовиков, Вороненков, сбежавший в Киев осенью прошлого года, в Москве так же занимался теневыми финансовыми операциями (и сбежал именно опасаясь уголовного преследования), и его интересы в этой сфере могли «пересечься» с интересами Курило. В итоге экс-депутат и был убит, поскольку, считают правоохранители, Вороненков и Курило либо не поделили «рынок», либо Вороненков обманул Курило, а, по словам источников, «Курило – это мужик, с которым нужно считаться», прежде чем влезать в «обнальный» бизнес. В ближайшее время участников группы объявят в России в розыск.

Напомним, Вороненкова убили в центре Киева утром 23 марта. Стрелял Паршов. Экс-депутат был убит на месте. Телохранитель Вороненкова получил ранение, но и сам успел ранить киллера, который позже умер в больнице. В России Вороненков был объявлен в международный розыск по делу о крупном мошенничестве и рейдерстве.

Москва, Зоя Березина

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