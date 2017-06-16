На Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Павлограде (Днепропетровская область) подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как уже сообщал «Новый День», Вороненкова убили в центре Киева утром 23 марта. Экс-депутат погиб на месте. Телохранитель Вороненкова получил ранение, но и сам успел ранить киллера Павла Паршова, который позже умер в больнице. В России Вороненков был объявлен в международный розыск по делу о крупном мошенничестве и рейдерстве.

Расследуя убийство, МВД Украины объявило в розыск друга Паршова – Ярослава Левенца. А теперь появилась информация о задержании активиста «Павлоградской самообороны» Ярослава Тарасенко, в свое время возглавлявшего местную ячейку «Правого сектора» (экстремистское движение, запрещенное в России). Тарасенко попадает в поле зрения правоохранительных органов не в первый раз: его уже обвиняли в разбое, грабеже и незаконном хранении оружия.

Отметим, что в официальном сообщении национальной полиции Украины о задержанных говорится во множественном числе.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.06.17

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