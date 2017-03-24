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Крым

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Публикации за 24.03.17

«Его разыскивала полиция»: в СМИ появилось имя убийцы Вороненкова (СКРИН)

«Его разыскивала полиция»: в СМИ появилось имя убийцы Вороненкова (СКРИН)

В ряде украинских СМИ появилось предполагаемое имя убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Киллером называют 28-летнего уроженца Днепропетровска Павла Паршова.

Как передает корреспондент РИА , журналист Анатолий Шарий в фейсбуке также приводит имя Паршова и его точную дату рождения – 28 июля 1988 года. Блогер даже объявил награду в 30 тыс. гривен за информацию: «Кто служил с Пашей Паршовым и свяжется со мной первым (!), получит после подтверждения службы 30 000 гривен на любой указанный счет. Анонимность гарантируется моим именем, никто и никогда не жаловался и раскрыт не был».

Отметим, что сведения о Павле Александровиче Паршове содержатся на сайте МВД Украины в официальном реестре скрывающихся лиц. По данным МВД, Паршов исчез 25 ноября 2011 года в Днепропетровске и является «лицом, скрывающимся от органов прокуратуры» и подлежит «приводу». Паршов подозревается в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины – «Фиктивное предпринимательство» (статья 205-я) и «Легализация доходов, полученных преступным путем» (статья 209-я).

По данным депутата Рады, члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, киллер служил в Нацгвардии Украины около года. Участия в боевых действиях в Донбассе якобы не принимал.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, подозреваемый в России в крупном мошенничестве, был убит накануне днем в центре Киева. Охранник Вороненкова получил тяжелые ранения. Киллер также был ранен и умер в больнице.

Вороненков вместе с женой Марией Максаковой (оперной певицей и также депутатом Думы – прим. НД.) сбежал на Украину осенью прошлого года. Там он начал давать показания следствию по делу Виктора Януковича и резко критиковать Россию, хотя до своего поспешного отъезда в Киев был, напротив, известен заявлениями в поддержку «крымской весны» и критикой Майдана.

Российские эксперты отмечали, что его «внезапная оппозиционность» связана, главным образом, с уголовным делом о крупном мошенничестве, которое расследовал Следственный комитет и даже дважды просил лишить Вороненкова депутатской неприкосновенности.

Украинские политики самых разных уровней сразу же заявили, что Вороненкова убили «российские спецслужбы», впрочем, как обычно, не приведя никаких доказательств. В Кремле обвинения Украины в причастности к убийству категорически отвергли и рекомендовали провести тщательное и объективное расследование преступления.

В МИД РФ также заявили, что надеются на объективное расследование убийства, хотя после высказываний ряда представителей украинского руководства эти надежды, скорее всего, окажутся тщетными.

Новый День: ''Его разыскивала полиция'': в СМИ появилось имя убийцы Вороненкова (СКРИН)

Киев, Зоя Березина

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