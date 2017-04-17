Максакова, надев вышиванку, спела в хоре главного раскольничьего собора постмайданной Украины

Публикации за 17.04.17

Певица Мария Максакова – вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова – на Пасхальной литургии присоединилась к церковному хору Владимирского собора Киева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам очевидцев, Максакова, облаченная в вышиванку, поучаствовала на Всенощной в нескольких хоровых выступлениях.

На Пасхальной службе присутствовали первые лица Украины, в том числе президент Петр Порошенко, пишут украинские СМИ. Ранее, именно во Владимирском соборе отпевали застреленного киллером Вороненкова.

Владиимирский собоор – ныне главный храм Украинской православной церкви Киевского патриархата, возглавляемый раскольником Филаретом, называющим себя «партиархом Киевским и всея Руси-Украины». В 1995 году в Свято-Владимирском храме состоялся собор раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата, на котором митрополит Филарет был избран Патриархом. Данный собор не был признан ни одной из Поместных Православных Церквей.

Напомним, Вороненкова убили в центре Киева утром 23 марта. Экс-депутат был убит на месте. Телохранитель Вороненкова получил ранение, но и сам успел ранить нападавшего, который позже умер в больнице.

В России Вороненков был объявлен в международный розыск по делу о крупном мошенничестве и рейдерстве. По одной из версий Вороненкова «заказал» главарь действующей в России и на Украине банды «черных обнальщиков», поскольку экс-депутат, также замешанный в криминальных схемах, «не поделил» с ним рынок и клиентуру. По другой – «заказать» Вороненкова мог бывший сожитель Максаковой, вор в законе по кличке «Тюрик».

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 17.04.17

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